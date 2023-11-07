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7 ноя 2023

В Европе стартуют продажи обновленного Volkswagen Tiguan

В Европе стартуют продажи обновленного Volkswagen Tiguan
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen готовится к старту продаж обновленного кроссовера Tiguan, которые должны начаться в начале следующего года. Прием заказов на новинку уже открыт

Третье по счету поколение Tiguan обзавелось иной внешностью и немного доработанным салоном. Передняя часть автомобиля стала больше напоминать электрифицированные модели немецкого бренда, такие как новый Passat или ID.4. В салоне устанавливается новый 15-дюймовый экран мультимедийной системы. Селектор КПП переехал на переднюю панель. Это позволило освободить пространство на центральном тоннеле и разместить там беспроводную зарядку для смартфона.

Обновленный кроссовер сконструирован на модернизированной модульной платформе MQB EVO. Вследствие этого автомобиль прибавил в длину 30 мм (4512 мм.). Колесная база не изменилась - 2680 мм. Также увеличился и стандартный объем багажника - 652 л (было 615 л). 

Теперь моторная гамма Tiguan включает мягкогибридную силовую установку с 1,5-литровой бензиновой “четверкой” на 130 л.с. или 150 л.с. в зависимости от версии.

В паре с мотором работает 48-вольтовый стартер-генератор. Заявлены и варианты с традиционным ДВС. Это два бензиновых мотора мощностями 204 л.с. или 265 л.с. и два дизеля на 150 л.с. и 193 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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