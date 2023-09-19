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19 сен 2023

Представлено новое поколение Volkswagen Tiguan

Представлено новое поколение Volkswagen Tiguan
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen представила третье поколение кроссовера Tiguan 2024 модельного года. Автомобиль получил новый дизайн и обзавелся гибридной силовой установкой

Обновленный кроссовер сконструирован на модернизированной модульной платформе MQB EVO. Вследствие этого автомобиль прибавил в длину 3 мм (4512 мм.). Также увеличился и стандартный объем багажника - 652 л. В салоне автомобиля устанавливается новый 15-дюймовый экран мультимедийной системы. Селектор КПП переехал на переднюю панель. Это позволило освободить пространство на центральном тоннеле и разместить там беспроводную зарядку для смартфона.

Теперь Tiguan может оснащаться гибридной силовой установкой суммарной мощностью 204 л.с. или 272 л.с. в зависимости от версии. Автомобиль получил батарею емкостью 19,7 кВт*ч. Максимальный запас хода на электротяге составит 100 км. Более того, компания показала «мягкий» гибрид, в основе которого лежит бензиновая 1,5-литровая «турбочетверка» и 48-вольтовый стартер-генератор. Варианты с ДВС также остались. Это два бензиновых мотора мощностями 204 л.с. или 265 л.с. и два дизеля на 150 л.с. и 193 л.с.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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