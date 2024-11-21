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21 ноя 2024

Volkswagen Tiguan получил обновление

Volkswagen Tiguan получил обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen представила кроссовер Tiguan следующего модельного года. Автомобиль стал мощнее и получил более современное оснащение

Обновленный Tiguan оснащен более мощным 2,0-литровым турбомотором на 204 л.с. (прибавка составила 17 л.с.). Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а буксировочная способность возросла до 816 кг на моделях с системой полного привода 4Motion. Кроме этого, кроссовер стал легче примерно на 77 кг благодаря использованию алюминия в конструкции кузова и подвески. Точных данных о динамике автомобиля пока нет, но надеемся, что снижение массы позволит улучшить его характеристики.

Рестайлинговый Tiguan выделяется спортивным дизайном, который подчеркивается крупным воздухозаборником, замещающим решетку радиатора, а также динамичным профилем, дополняющимся спойлером над дверью багажника. Стандартные колесные диски диаметром 17 дюймов можно заменить на 19- или 20-дюймовые диски в более дорогих комплектациях. Внутри установлены цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и 12,9-дюймовый тачскрин мультимедийной системы (опционально ее размер можно увеличить до 15 дюймов). Также здесь есть беспроводная зарядка на 15 Вт и более вместительный бардачок. Tiguan 2025 модельного года теперь оборудован десятью подушками безопасности и стандартным пакетом помощи водителю IQ.Drive. В него входят системы предупреждения столкновений, адаптивный круиз-контроль и ряд других функций. В качестве опции доступен проекционный дисплей.

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