Volkswagen представил семиместный Tiguan

Volkswagen рассекретил обновленный семиместный кроссовер Tiguan Allspace. Мировые продажи автомобиля начнутся уже летом

В целом, рестайлинг семиместного кроссовера повторяет тот же самый процесс, который произошел с обычным Tiguan год назад. Перед нами новая стилистика – передняя оптика выполненная на мотив оной у восьмого поколения Golf, измененные бампера и увеличенные размеры радиаторной решетки и воздухозаборников. Интерьер же может похвастать цифровой приборной панелью и минимальным количеством физических переключателей – все управление выведено на сенсоры. Также кроссовер станет первым автомобилем марки, который получит новый мультимедийный комплекс MIB3, который отличается наличием голосового ассистента.

Что касается моторов, то гамма двигателей новинки полностью идентична стандартной модели – бензиновые моторы 1.5 и 2.0 (150 и 220 лошадиных сил), а также дизельный двухлитровый агрегат мощностью в 200 лошадиных сил.