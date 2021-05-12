Автомобильный портал Motorpage
12 май 2021

Volkswagen представил семиместный Tiguan

Volkswagen представил семиместный Tiguan
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen рассекретил обновленный семиместный кроссовер Tiguan Allspace. Мировые продажи автомобиля начнутся уже летом

В целом, рестайлинг семиместного кроссовера повторяет тот же самый процесс, который произошел с обычным Tiguan год назад. Перед нами новая стилистика – передняя оптика выполненная на мотив оной у восьмого поколения Golf, измененные бампера и увеличенные размеры радиаторной решетки и воздухозаборников. Интерьер же может похвастать цифровой приборной панелью и минимальным количеством физических переключателей – все управление выведено на сенсоры.  Также кроссовер станет первым автомобилем марки, который получит новый мультимедийный комплекс MIB3, который отличается наличием голосового ассистента.

Что касается моторов, то гамма двигателей новинки полностью идентична стандартной модели – бензиновые моторы 1.5 и 2.0 (150 и 220 лошадиных сил), а также дизельный двухлитровый агрегат мощностью в 200 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Tiguan 2021

Volkswagen представил обновленный Tiguan

02 июля 2020

Volkswagen Tiguan получит версию купе

02 марта 2020
Volkswagen Tiguan Allspace 2018

Семиместный Tiguan едет в Россию

07 ноября 2019
Volkswagen Tiguan

Новый Volkswagen Tiguan появится в 2022 году

05 августа 2019
Volkswagen Tiguan 2.0TDi

Дизельных Volkswagen Tiguan больше не будет

04 декабря 2018
Volkswagen Tiguan Offroad

Tiguan Offroad поступил к российским дилерам

02 октября 2018

 Новости Volkswagen Tiguan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) рамный, тихий, аппетитный Тест драйв
12 мая 2021

Infiniti QX80
"Рамный, тихий, аппетитный"
KIA K5 - kia k5 (2021) за счет чего kia k5 намерен усидеть сразу на двух стульях
Тест драйв
10 мая 2021

KIA K5
"За счет чего Kia K5 намерен усидеть сразу на двух стульях (часть 2)"
Subaru XV - subaru xv (2022) инженерия души
Тест драйв
07 мая 2021

Subaru XV
"Инженерия души"
Lada Largus Cross - путь к совершенству
Автопутешествия
27 апреля 2021

Lada Largus Cross
"Путь к совершенству "

Написано новостей:

2 8 2 1 9