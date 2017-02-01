Пресс-служба немецкой компании Volkswagen сообщает о начале продаж нового поколения кроссовера Tiguan на российском рынке.

Спустя два месяца после запуска серийного производства на предприятии в Калуге новая генерация немецкого кроссовера добралась до шоу-румов российских дилеров VW. Российским клиентам автомобиль будет предложен в трех комплектациях – базовой Trendline, продвинутой Comfortline и топовой Highline. Впрочем, список дополнительный опций достаточно широкий, чтобы собрать полноценные промежуточные версии.

Более того, VW Tiguan будет поставляться в стандартной и внедорожной модификациях. Последняя отличается увеличенным до 24 градусов углом въезда, наличием ассистента при движении как на подъеме, так и на спуске, а также улучшенной приборной панелью Active Info Display (если она была выбрана в качестве опции).

Абсолютно во всех комплектациях неотъемлемыми опциями кроссовера являются системы: экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, аварийного торможения Multiсollision Brake, Front Assist для контроля безопасного расстояния до впередиидущего автомобиля с функцией экстренного торможения, 3-зонного климат-контроля, а также обогрев для рулевого колеса и переднего ряда кресел.

В моторную гамму российской версии Volkswagen Tiguan три турбированных двигателя. Базовым для кроссовера стал 1,4-литровый TSI, который представлен в двух вариантах форсировки – на 125 л.с. и 150 л.с.. Двухлитровый бензиновый TSI также предлагается в двух версиях – с отдачей 180 л.с. и 220 л.с.. Дизельный двигатель всего один – 2,0-литровый TDI мощностью 150 л.с..

Начальная стоимость автомобиля составляет 1 559 000 рублей. Самая бюджетная комплектация с полным приводом обойдется будущему владельцу в 1 659 000 рублей, а если выбрать все возможные опции, то цена нового кроссовера подскочит до 2 139 000 рублей.