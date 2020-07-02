Volkswagen представил обновленный Tiguan

Volkswagen представил рестайлинговый кроссовер Tiguan, который получил внешность в стиле нового Golf и стал подключаемым гибридом

Рестайлинговый Volkswagen Tiguan можно отличить от предшественника благодаря дизайну в духе нового Golf с характерными «бровями» в головных фарах. Передняя и задняя оптика будет светодиодной уже в базовой комплектации. Кроме того, у кроссовера изменились бамперы, стали больше воздухозаборники и радиаторная решетка. Уже в начальной версии Tiguan будет иметь виртуальную приборную панель. Автомобиль предложат с новым информационно-развлекательным комплексом MIB3.

В Европе линейка двигателей кроссовера включит двухлитровый дизельный агрегат мощностью 122 л. с., а также бензиновые моторы рабочим объемом 1,5 и 2,0 л, выдающие от 150 до 230 лошадиных сил. Кроме того, Tiguan впервые будет доступен с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. В ее состав входит 1,4-литровый наддувный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 156 л. с., работающий в паре с 115-сильным электрическим мотором и комплектом батарей на 13 киловатт-часов.