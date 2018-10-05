Компактный кроссовер от Volkswagen уже скоро покажут

Руководство компании Volkswagen озвучило дату показа кроссовера VW T-Cross

Он будет представлен 25 октября 2018 года на специальном мероприятии для специалистов авторынка, затем машину покажут общественности в ноябре 2018 года на автосалоне в Сан-Паулу.

Ранее, в августе текущего года, компания демонстрировала в Сети интернет эскизы будущего авто. Специалисты предрекают вывод этого автомобиля на рынки Китая, Индии и Южной Америки.

Для этого автомобиля конструкторы и дизайнеры использовали платформу MQB A0, которую сегодня применяют для производства модели Polo. Однако VW T-Cross будет длиннее Поло на 14,7 см.

Известно, что паркетник будет иметь передний привод. Линейка двигателей, скорее всего, будет состоять из литрового и полуторалитрового бензиновых моторов, а также турбированного дизеля, объёмом 1,6 литра.

Внутри ожидается наличие современных электронных средств, включая цифровую приборную панель. Несмотря на наличие прототипа, который уже показывали специалистам, другие подробности комплектаций пока не озвучены.