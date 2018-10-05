Автомобильный портал Motorpage
5 окт 2018

Компактный кроссовер от Volkswagen уже скоро покажут

Компактный кроссовер от Volkswagen уже скоро покажут

Руководство компании Volkswagen озвучило дату показа кроссовера VW T-Cross

Он будет представлен 25 октября 2018 года на специальном мероприятии для специалистов авторынка, затем машину покажут общественности в ноябре 2018 года на автосалоне в Сан-Паулу.

Ранее, в августе текущего года, компания демонстрировала в Сети интернет эскизы будущего авто. Специалисты предрекают вывод этого автомобиля на рынки Китая, Индии и Южной Америки.

Для этого автомобиля конструкторы и дизайнеры использовали платформу MQB A0, которую сегодня применяют для производства модели Polo. Однако VW T-Cross будет длиннее Поло на 14,7 см.

Известно, что паркетник будет иметь передний привод. Линейка двигателей, скорее всего, будет состоять из литрового и полуторалитрового бензиновых моторов, а также турбированного дизеля, объёмом 1,6 литра.

Внутри ожидается наличие современных электронных средств, включая цифровую приборную панель. Несмотря на наличие прототипа, который уже показывали специалистам, другие подробности комплектаций пока не озвучены.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru, Regnum

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Tiguan Offroad

Tiguan Offroad поступил к российским дилерам

02 октября 2018
VW Golf

К нам Гольф вернулся!

14 сентября 2018
Volkswagen Beetle 2017

«Жука» больше не будет?

14 сентября 2018
Volkswagen

VAG: отставка руководителя и реорганизация

28 августа 2018
Volkswagen Tiguan

Volkswagen отзывает более 700 тысяч Tiguan и Touran

23 августа 2018
Volkswagen Golf

Volkswagen вернет Golf в Россию

20 августа 2018

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sorento - kia sorento prime 2018 спутник для дальних орбит Тест драйв
05 октября 2018

KIA Sorento
"Спутник для дальних орбит"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 все возрасты покорны
Автопутешествия
03 октября 2018

Mitsubishi Outlander
"Все возрасты покорны"
KIA Cee'd - kia seed 2019 начал задавать стандарты в классе
Тест драйв
01 октября 2018

KIA Cee'd
"Удивил так удивил: KIA Ceed начал задавать стандарты в классе"
Lada Granta - lada granta 2019 два «икса» из четырех
Тест драйв
28 сентября 2018

Lada Granta
"Два «икса» из четырех"

Написано новостей:

2 2 0 0 3