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22 апр 2020

Volkswagen начинает отказываться от дизелей

Volkswagen начинает отказываться от дизелей

Технический директор Volkswagen Маттиас Рабе заявил, что дизельные агрегаты могут со временем исчезнуть из гаммы двигателей компактных легковых моделей и остаться прерогативой вседорожников и коммерческого транспорта

По мнению Маттиаса Рабе, к отказу от дизелей на компактных моделях приведёт ужесточение европейских экологических стандартов. Чтобы привести малолитражные турбомоторы в соответствие нормам Евро-7, автопроизводителям придётся инвестировать большие средства, что сделает дизели необоснованно дорогими.

Технический директор Volkswagen подчеркнул, что для моделей вроде Polo и Golf модернизация дизелей будет экономически нецелесообразной, однако для тяжёлых внедорожников с большим аэродинамическим сопротивлением моторы на «тяжёлом» топливе пока останутся актуальными. В то же время экологические нормы Евро-7 планируют сделать обязательными к 2025 году, так что как минимум пять лет конвейерной жизни у экономичных дизельных малолитражек есть.

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