Volkswagen начинает отказываться от дизелей

Технический директор Volkswagen Маттиас Рабе заявил, что дизельные агрегаты могут со временем исчезнуть из гаммы двигателей компактных легковых моделей и остаться прерогативой вседорожников и коммерческого транспорта

По мнению Маттиаса Рабе, к отказу от дизелей на компактных моделях приведёт ужесточение европейских экологических стандартов. Чтобы привести малолитражные турбомоторы в соответствие нормам Евро-7, автопроизводителям придётся инвестировать большие средства, что сделает дизели необоснованно дорогими.

Технический директор Volkswagen подчеркнул, что для моделей вроде Polo и Golf модернизация дизелей будет экономически нецелесообразной, однако для тяжёлых внедорожников с большим аэродинамическим сопротивлением моторы на «тяжёлом» топливе пока останутся актуальными. В то же время экологические нормы Евро-7 планируют сделать обязательными к 2025 году, так что как минимум пять лет конвейерной жизни у экономичных дизельных малолитражек есть.