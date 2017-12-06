Впервые понятие «грузовой каркас» появилось несколько лет назад в Москве: власти закрыли въезд коммерческому транспорту полной массой свыше 2,5 тонн в целые районы. Исключение сделано лишь для местных жителей и техники, которая доставляет грузы до точек, которые расположены внутри зоны. При этом, такие районы могут появиться и в других городах России.

Для того, чтобы перевозчики смогли въезжать в такие районы коммерческое отделение Volkswagen разработало новую версию Transporter Kasten, которая получила имя AllCity. Ее полная масса составляет 2,49 тонны и она не подпадает под вышеуказанные ограничения.

Как и с обычными Transporter, клиенты могут выбирать габариты и оснащение автомобиля в соответствии с задачами. На выбор предлагаются длиннобазные и короткобазные модификации с тремя вариантами высоты крыши. Моторная гамма состоит из дизельных и бензинового двигателя с диапазоном мощности от 102 до 150 л. с., способных работать в паре как с ручной, так и автоматической коробками передач. В силу необходимости снизить массу автомобиля, новинка предлагается только с приводом на передние колеса.

Иных конструктивных отличий Volkswagen Transporter Kasten AllCity не имеет. Силовая структура кузова, подвеска и элементы трансмиссии имеют такой же запас прочности, как и на обычных Transporter, уже много лет славящихся своей исключительной надежностью.