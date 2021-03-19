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19 мар 2021

Volkswagen Transporter пустили в Sport

Volkswagen Transporter пустили в Sport
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн разработал тюнинг-комплект для своего фургона Transporter. Внешний вид изменился значительно, а что по технике?

Взяв за основу старшую комплектацию Highline, инженеры добавили фургончику дерзкий боди-кит с большими бамперами, юбками и сплитерами. Вдобавок ко всему автомобилю занизили подвеску и установили небольшой спойлер. Разумеется, фургон был и переобут – штатные диски уступили место новым 18-дюймовым каткам с особым дизайном. Матовый серый окрас тоже является частью модернизации.

К сожалению, с техникой не поработали вовсе – здесь установлен стандартный двигатель, а именно дизель с турбонаддувом на 204 лошадиные силы. Похоже, что инженеры задались вопросом – зачем совершенствовать то, что и так неплохо работает. С таким мотором автомобиль разгоняется до сотни за 8.9 секунд.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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