Volkswagen Transporter пустили в Sport

Немецкий концерн разработал тюнинг-комплект для своего фургона Transporter. Внешний вид изменился значительно, а что по технике?

Взяв за основу старшую комплектацию Highline, инженеры добавили фургончику дерзкий боди-кит с большими бамперами, юбками и сплитерами. Вдобавок ко всему автомобилю занизили подвеску и установили небольшой спойлер. Разумеется, фургон был и переобут – штатные диски уступили место новым 18-дюймовым каткам с особым дизайном. Матовый серый окрас тоже является частью модернизации.

К сожалению, с техникой не поработали вовсе – здесь установлен стандартный двигатель, а именно дизель с турбонаддувом на 204 лошадиные силы. Похоже, что инженеры задались вопросом – зачем совершенствовать то, что и так неплохо работает. С таким мотором автомобиль разгоняется до сотни за 8.9 секунд.