В Россию приехал Volkswagen Transporter T6.1.

В России начали продавать грузопассажирский Volkswagen Transporter T6.1. Автомобиль доступен с разными компоновками салона и багажного отсека

Дабы сразу закрыть вопрос организации внутреннего пространства, сообщаем, что новенький фургончик доступен с пяти или шестиместным салоном. Соответственно здесь меняется и объем багажного отсека – либо 3,5 или 4,4 кубических метра. Правда, этот параметр зависит от размеров колесной базы. Да, у нас будут представлены, как и короткие, так и длиннобазные версии.

Что касается техники, то здесь нет чего-либо откровенного. Новинка попросту идентична другим автомобилям семейства. Под капотом располагается 2,0-литровый турбодизель в вариантах форсировки на 150 или 199 лошадиных сил, коробка передач — 6-скоростная «механика» или 7-ступенчатый «робот», привод — передний или полный.