Volkswagen рассказал о Transporter

Премьера нового Volkswagen Transporter состоится уже через месяц, а пока производитель продолжает публиковать информацию о тех или иных аспектах микроавтобуса. На этот раз речь пойдет про интерьер, если быть точным про одну из его деталей

Эта деталь - стол. Казалось бы, чего необычного Volkswagen ставит столики в Transporter еще с времен первого «Булли» (модели T1), но то были обычные откидные модели, сейчас же нас будет ожидать кое-что более функциональное. Итак, стол в T7 будет встроен в подвижную платформу, которая находится на специальных «рельсах», расположенных вдоль всей пассажирской части салона. Благодаря особенностям конструкции уникальная система сможет перемещать многофункциональный элемент буквально по всему пространству салона.

Сама платформа, в свою очередь, будет являться и вместительной нишей, так что у будущих владельцев на одну полезную емкость будет больше. Интересно, что в Volkswagen поделились информацией и относительно силовых установок. Одной из них станет гибрид на основе турбомотора 1.4, который можно встретить на модели Golf GTE.