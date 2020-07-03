В России отправят на сервис новые Volkswagen Transporter и Multivan

Отзыв автомобилей объявлен из-за попадания влаги в тросы дверей, которые может заклинить при низких температурах

Volkswagen объявил об отзыве в России 271 автомобиля семейства T6.1 (Transporter, Multivan и Caravelle), которые были выпущены в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. «Причиной отзыва транспортных средств является возможность проникновения влаги в тросы дверей из-за отсутствия уплотнителей. При температуре ниже нуля это может привести к замерзанию тросов дверей», — отмечено в сообщении.

Volkswagen уведомит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать на сервис. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На автомобилях будут сняты тросы дверей, проверены и при необходимости осушены сжатым воздухом или заменены.