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2 авг 2024

Volkswagen рассекретил обновленный Transporter

Volkswagen рассекретил обновленный Transporter
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen представила новое поколение фургонов Transporter и Caravelle. Как оказалось, обе модели созданы на базе американских фургонов Ford Transit Custom и Tourneo Custom соответственно

Внешне новинку можно отличить по иной светодиодной оптике, которая была вдохновлена серией ID, узким прорезям решетки радиатора и иным бамперам. У Transporter в версии PanAmericana нижняя часть по всему периметру кузова, включая колесные арки, выполнена из неокрашенного пластика. В салоне заметно преобразилась передняя панель, где теперь располагается цифровой кластер из 12-дюймовой “приборки” и 13-дюймовой мультимедийной системы. Также можно заметить, что рычаг коробки перебрался на рулевую колонку и на его месте установили два подстаканника.

Длина стандартной версии увеличилась до 5050 мм (+146 мм), ширина - 2032 мм (+128 мм), а колесная база - 3100 мм (+97мм). Более крупный Transporter имеет длину в 5450 мм и колесную базу - 3500 мм. Максимальный объем перевозимого груза составляет 5,8 кубометров у стандартной версии и 9 кубометров у удлиненной. Пассажирский вэн рассчитан на размещение до 9 человек.

Силовая установка перешла от моделей Ford. Автомобиль комплектуется дизельными 2,0-литровыми моторами мощностями 110, 150 или 170 л.с. Также есть гибридная версия, в основе которой 2,5-литровый бензиновый “атмосферник” и электромотор, встроенный в вариатор. Суммарная мощность - 233 л.с. И напоследок, новый Transporter можно заказать в виде электрокара с моторами на 116, 136, 218 или 286 л.с. Емкость батарей составляет 54 или 84 кВт*ч в зависимости от комплектации.
 

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