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11 фев 2020

Volkswagen Transporter приобщился к спорту

Volkswagen Transporter приобщился к спорту
Автор фото: фирма-производитель

Микроавтобус VW T6.1 актуального поколения после апгрейда от ABT сможет перевозить своих пассажиров несколько быстрее, чем раньше, да и выглядит теперь гораздо эффектнее

При помощи тюнинг-пакета Power Performance Upgrade у стандартного дизельного двигателя увеличивает мощность с со 150 л.с. и 340 Нм крутящего момента до 180 л.с. и 400 Нм, а более мощная версия вместо 199 л.с. и 450 Нм "с завода" после апгрейда развивает уже 226 л.с. и 490 Нм. Насколько улучшились динамические характеристики, пока не сообщается.

Кроме того в ABT разработали для модели новый аэродинамический "костюм". В его состав входят переработанный передний бампер, модифицированная решетка радиатора, накладки на пороги для обоих вариантов колесной базы "Транспортера", накладка на задний бампер с четырьмя глушителями выхлопной системы и даже небольшое антикрыло. Кроме того, тюнеры переобувают микроавтобус в новые колесные диски на 19 или даже 20 дюймов.

При написании новости использовалась информация:
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