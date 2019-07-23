Volkswagen представит новый кроссовер в 2021 году

Компания Volkswagen планирует разработать новый компактный кроссовер, который пока еще не получил даже названия. Публичный дебют новинки состоится во второй половине 2021 года. Продажи машины стартуют в 2022 году.

Ожидается, что производство автомобиля наладят на севере Испании в городе Пампола. Новинку построят на платформе MQB. По неофициальным данным, машина позаимствует узлы у Polo нового поколения и кроссовера T-Cros. Дизайн автомобиля получит черты концепта Taigun, который был был показан еще в 2008 г. на автосалоне в Бразилии.



Автомобиль получит гибридную силовую установку, а также электрическую версию. Все остальные техническое характеристики пока держатся в секрете. Скорее всего, новинка станет самым компактным кроссовером в модельном ряду немецкого бренда.



