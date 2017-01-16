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16 янв 2017

Volkswagen привез в Детройт «заряженный» Atlas

Volkswagen привез в Детройт «заряженный» Atlas
Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания Volkswagen в рамках Международного автосалона в Детройте представила «заряженную» модификацию нового кроссовера Atlas.

Спустя три месяца после официальной презентации стандартной модификации пятиметрового кроссовера Atlas, немецкий автопроизводитель решил выпустить его «горячую» версию. Так, на стенде компании в Детройте был выставлен серийный образец VW Atlas R-Line, появление которого у американских автодилеров ожидается ближе к весне текущего года.

Новая версия крупного немецкого кроссовера внешне отличается от стандартного Atlas «спортивным» обвесом, новым комлпектом бамперов, накладками на пороги, легкосплавными 20-дюймовыми дисками, а также многочисленными шильдиками с названием серии. Внутри автомобиля было установлено новое рулевое колесо, педали с накладками, а также добавлен логотип R-Line в заставку включения информационно-развлекательного комплекса.

При этом, в моторной гамме не произошло никаких изменений. Как и стандартный Atlas в комплектациях SE и SEL, новинка оснащается турбированным четырехцилиндровым TSI с рабочим объемом 2,0 литра и мощностью 241 л.с. и атмосферным 3,6-литровым VR6 с отдачей 284 л.с., которые поставляются вместе с восьмиступенчтой автоматической КПП от фирмы Aisin. Стоит отметить, что в версии R-Line система полного привода будет доступна только в паре с атмосферным мотором.

В остальном, новая версия немецкого кроссовера не отличается от стандартной.

Серийное производство автомобиля в декабре стартовало на предприятии VW AG в городе Чаттануга, штат Теннеси.

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При написании новости использовалась информация:
Российская газета, Мотор, Авторевю

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