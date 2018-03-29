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29 мар 2018

Volkswagen Teramont обзавелся пятиместной версией

Volkswagen Teramont обзавелся пятиместной версией
Автор фото: фирма-производитель

В гамме кроссоверов Volkswagen между компактным Tiguan и большим Atlas/Teramont зияла брешь. Ее должен закрыть новый кроссовер Atlas Cross Sport, который в статусе концепта показали на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Машина выглядит вполне серийной, единственное, что смущает огромные 22-дюймовые «катки». Надо сказать, что пятиместный вариант выглядит куда выигрышнее. У машины осталась прежняя колесная база, но задний свес уменьшили на 190 мм. В результате получился поджарый, с короткими свесами спортивный кроссовер. Спереди он полностью повторяет облик Atlas/Teramont. Сзади же из-за наклоненного почти на 45 градусов стекла, новых фонарей и иной багажной двери он смотрится еще выигрышней.

Общая архитектура передней панели в салоне сохранена. Но экран мультимедийной системы вырос до 10,1 дюймов, ниже расположился сенсорный блок управления климат-контроль, здесь иной селектор выбора режимов работы «автомата».

На выставке Volkswagen Atlas Cross Sport показали с двумя гибридными силовыми установками. Первая объединяет 3,6-литровый V6 от обычного Atlas/Teramont, два электромотора (55 и 116 л.с.) и блок батарей емкостью 20 киловатт-часов. Суммарная мощность составляет 360 л.с. Исключительно на электричестве кроссовер может проехать до 41 километра. До «сотни» он разгоняется за 5,4 секунды, максимальная скорость равна 209 км/ч.

Второй вариант имеет мощность 341 л.с., а блок батарей тут имеет емкость всего 2 киловатт-часа, так что исключительно на электротяге кроссовер ехать не может.

В организацию производства Volkswagen Atlas Cross Sport компания инвестирует 340 миллионов долларов. Серийным кроссовер станет в следующем году. И, кстати, должен добраться до нашего рынка: немцы сертифицировали 5-местный вариант Teramont для России.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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