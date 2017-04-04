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4 апр 2017

Volkswagen Transporter получил внедорожную версию

Volkswagen Transporter получил внедорожную версию
Автор фото: фирма-производитель

Отделение коммерческой техники Volkswagen представило внедорожную полноприводную версию грузопассажирского фургона Transporter, которая получила название Rockton

Кроме фирменной системы полного привода с муфтой 4MOTION, от стандартного Transporter его отличает увеличенный на 30 мм дорожный просвет, механическая блокировка заднего дифференциала и металлическая защита двигателя, коробки передач, дифференциала, порогов, топливного бака и глушителя. Этот комплект можно заказать и для других вариантов Transporter – он называется Protection Package.

Салон Rockton получил максимальные возможности трансформации при оснащении предлагающейся в качестве опции напольной системой направляющих, предполагающей установку трех дополнительных сидений или подвижной решетчатой перегородки.

Полный привод доступен и для других Т-моделей Volkswagen в качестве опции. Некоторые модели также могут быть заказаны в полноприводной версии с увеличенной колесной базой (3400 вместо 3000 мм). Полная линейка двигателей, с которыми поставляются полноприводные модели, включает в себя турбодизели TDI и бензиновые турбодвигатели TSI мощностью от 150 до 204 л. с. 

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При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

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