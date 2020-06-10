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10 июн 2020

Volkswagen запустил производство кроссовера Nivus

Volkswagen запустил производство кроссовера Nivus
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen запустил производство новой модели — компактного купе-кроссовера Nivus. Целевым рынком для этого автомобиля является Латинская Америка, даже за разработку новинки отвечал бразильский филиал концерна

Volkswagen Nivus дебютировал в конце мая. В основе автомобиля лежит платформа MQB-A0, которая впервые использовалась на модели Polo последнего поколения. На паркетнике применяются передние стойки McPherson и задняя полузависимая подвеска. По кузову кроссовер частично унифицирован с бюджетным седаном Virtus (выпускается в Бразилии с 2018 года). Общими у них являются часть силового каркаса и некоторые элементы кузова (передние двери).

Длина автомобиля составляет 4266 мм, то есть Нивус чуточку крупнее, чем Volkswagen T-Roc и Volkswagen T-Cross. Размер колесной базы — 2566 мм. Объем багажника — 415 литров. Под капотом установлен мотор 200 TSI. Но 200 — это не мощность и не сокращенное от объема 2,0 л, а всего лишь маркетинговое обозначение. На самом деле это 3-цилиндровый 1,0-литровый двигатель. Он развивает 128 л.с. на этаноле или 116 л.с. — на бензине. Выбирать южноамериканцам не придется не только двигатель, но и трансмиссию: будет доступен лишь 6-ступенчатый «автомат». Привод — только передний. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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