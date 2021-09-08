На российский рынок выходит Volkswagen Passat Alltrack

Немецкий универсал будет представлен с безальтернативным мотором и полным приводом. Цены на новинку стартуют с отметки в 3697000 рублей

Под безальтернативным мотором мы подразумеваем двухлитровый бензиновый мотор на 220 лошадиных сил, он сочетается с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. Что касается оснащения, то список доступного оборудования обширен - матричная оптика, адаптивная подвеска и многое другое.

Собственно базовая версия оснащена цифровой приборной панелью, трехзонным климат-контролем, и развлекательным мультимедийным комплексом с большим 8-дюймовым дисплеем. Также здесь наличествует уже упомянутая подвеска и бесключевой доступ. За доплату предложен пакет IQ.Drive с адаптивным круизом, системой мониторинга слепых зон и парковочным ассистентом. Также можно заказать систему кругового обзора.