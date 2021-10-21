Автомобильный портал Motorpage
21 окт 2021

Электрокарам Volvo увеличат запас хода при помощи софта

Электрокарам Volvo увеличат запас хода при помощи софта
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo и ее дочерняя фирма Polestar представили приложение Range Assistant, которое позволит оптимизировать запас хода электрокаров

Принцип работы приложения следующий – оно отслеживает режим работы бортовых систем и меняет те или иные параметры для меньшего расхода батареи. Пример – климатическая установка. Range Assistant сможет автоматически отрегулировать температуру и скорость вентиляторов. Условно говоря, если у вас осталось мало заряда, то система, скорее всего, выключит климат вовсе, чтобы сохранить драгоценные проценты энергии.

Отметим также что Range Assistant сможет давать подсказки водителю, чтобы у того была возможность изменить стиль вождения, опять же, для экономии энергии.  К сожалению, точных сведений о том, сколько процентов поможет экономить приложение, не приводится. Сам софт появится на автомобилях во время ближайшего обновления  программного обеспечения в конце октября, а на недавно представленном кроссовере Volvo C40 Recharge приложение будет предустановлено на заводе.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

20 октября: дата в автомобильной истории

20 октября 2021

В Volvo отказываются от натуральной кожи в автомобилях

23 сентября 2021
Volvo XC40 Recharge (2020)

Volvo привезет в Россию сразу два электрических кроссовера

27 августа 2021
Volvo XC90 (2020)

Автомобили Volvo лишат индексов

26 июля 2021

Volvo готовится к самостоятельности

22 июля 2021
Volvo XC90 2020 салон

Volvo увеличит пробег своих электромобилей до тысячи километров

02 июля 2021

 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cerato - kia cerato (2022) новый логотип, телематика и комплекс систем безопасности Тест драйв
20 октября 2021

KIA Cerato
"Тянет ли появление нового логотипа на полноценное обновление автомобиля?"
Infiniti QX50 - помог ли новый двигатель стать infiniti qx50 (2021) лучше?
Тест драйв
18 октября 2021

Infiniti QX50
"Помог ли новый двигатель стать Infiniti QX50 лучше?"
Subaru Outback - subaru outback (2020) на что вы обращаете внимание?
Тест драйв
15 октября 2021

Subaru Outback
"Сможете ли вы отличить новый Subaru Outback от старого?"
Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5 - сравнительный тест. audi q5 и range rover velar – что в них общего кроме высокой цены?
Сравнительный тест
13 октября 2021

Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5
"Audi Q5 и Range Rover Velar – что в них общего кроме высокой цены?"

Написано новостей:

2 9 3 3 4