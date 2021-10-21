Электрокарам Volvo увеличат запас хода при помощи софта

Компания Volvo и ее дочерняя фирма Polestar представили приложение Range Assistant, которое позволит оптимизировать запас хода электрокаров

Принцип работы приложения следующий – оно отслеживает режим работы бортовых систем и меняет те или иные параметры для меньшего расхода батареи. Пример – климатическая установка. Range Assistant сможет автоматически отрегулировать температуру и скорость вентиляторов. Условно говоря, если у вас осталось мало заряда, то система, скорее всего, выключит климат вовсе, чтобы сохранить драгоценные проценты энергии.

Отметим также что Range Assistant сможет давать подсказки водителю, чтобы у того была возможность изменить стиль вождения, опять же, для экономии энергии. К сожалению, точных сведений о том, сколько процентов поможет экономить приложение, не приводится. Сам софт появится на автомобилях во время ближайшего обновления программного обеспечения в конце октября, а на недавно представленном кроссовере Volvo C40 Recharge приложение будет предустановлено на заводе.