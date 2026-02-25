Автомобильный портал Motorpage
25 фев 2026

Volvo отзывает EX30 по всему миру из-за риска возгорания батареи

Volvo отзывает EX30 по всему миру из-за риска возгорания батареи
Автор фото: фирма-производитель

Под сервисную кампанию попали более 40 тысяч электрокроссоверов Volvo EX30. Причиной стали потенциальные проблемы с перегревом батареи, которые в отдельных случаях могут привести к возгоранию

Отзыв затрагивает версии EX30 Single Motor Extended Range и Twin Motor Performance, оснащенные аккумуляторами производства Shandong Geely Sunwoda Power Battery.

Поводом для усиленного внимания к проблеме стал инцидент в Бразилии, где один из EX30 загорелся на территории дилерского центра в ноябре 2025 года. После этого Volvo рекомендовала владельцам в более, чем 10 странах временно ограничить зарядку аккумулятора до 70% и не парковать автомобили рядом со зданиями. Эти меры позволили снизить риск, но заметно сократили реальный запас хода, что вызвало недовольство части клиентов.

Отзыв EX30 стал не единственным эпизодом подобного рода для концерна Geely. Ранее в этом месяце под сервисную кампанию попали и электромобили Zeekr 001, которые также оснащались батареями Sunwoda.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volvo EX60 (2026)

Volvo представила электрокроссовер с запасом хода до 810 км

22 января 2026

Volvo показала интерьер EX60 и пообещала рекордный запас хода

16 января 2026
Volvo ES90 (2026)

Volvo отказывается от лидаров

20 ноября 2025

Volvo приостановила производство автомобилей в США из-за дефицита комплектующих

02 июня 2025
Volvo EX90 (2024)

Лидар Volvo EX90 способен повредить камеру смартфона

16 мая 2025

Volvo готовится к серьезному сокращению затрат

30 апреля 2025

 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS75 Plus - changan cs75 plus (2026) держать себя в тонусе Тест драйв
23 февраля 2026

Changan CS75 Plus
"Держать себя в тонусе"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2026) электричество и змей горыныч
Тест драйв
16 февраля 2026

Evolute I-Joy
"Электричество и Змей Горыныч"
Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный
Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 8 3