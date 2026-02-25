Volvo отзывает EX30 по всему миру из-за риска возгорания батареи

Под сервисную кампанию попали более 40 тысяч электрокроссоверов Volvo EX30. Причиной стали потенциальные проблемы с перегревом батареи, которые в отдельных случаях могут привести к возгоранию

Отзыв затрагивает версии EX30 Single Motor Extended Range и Twin Motor Performance, оснащенные аккумуляторами производства Shandong Geely Sunwoda Power Battery.

Поводом для усиленного внимания к проблеме стал инцидент в Бразилии, где один из EX30 загорелся на территории дилерского центра в ноябре 2025 года. После этого Volvo рекомендовала владельцам в более, чем 10 странах временно ограничить зарядку аккумулятора до 70% и не парковать автомобили рядом со зданиями. Эти меры позволили снизить риск, но заметно сократили реальный запас хода, что вызвало недовольство части клиентов.

Отзыв EX30 стал не единственным эпизодом подобного рода для концерна Geely. Ранее в этом месяце под сервисную кампанию попали и электромобили Zeekr 001, которые также оснащались батареями Sunwoda.

