Volvo готовит возвращение универсалов на рынок

Генеральный директор компании Хокан Самуэльссон заявил, что рынок начал постепенно уставать от тотального доминирования кроссоверов, а интерес к моделям в кузове универсал способен вновь вырасти в ближайшие годы

По словам Самуэльссона, сегодня автомобильная индустрия слишком сильно сосредоточилась на кроссоверах. Руководитель Volvo отметил, что через 5–10 лет модельный ряд марки вряд ли будет состоять исключительно из SUV. Поэтому в компании считают, что универсалы в будущем будут иметь больше преимуществ, особенно в эпоху электрификации. Более низкий кузов улучшает аэродинамику и снижает сопротивление воздуха, что напрямую влияет на запас хода, что является важным фактором для электрических моделей.

Самуэльссон также предположил, что на рынке может произойти смена потребительских предпочтений. Новое поколение покупателей способно отказаться от автомобилей, которые выбирали их родители, и обратить внимание на более практичные и динамичные универсалы.

В Volvo уже подтвердили, что изучают возможность расширения линейки в пользу подобных моделей. Это особенно символично для бренда, который десятилетиями ассоциировался именно с универсалами.

