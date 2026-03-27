Volvo превратила EX30 в фургон

Volvo представила необычную версию кроссовера EX30. Модель превратили в компактный городской фургон

На первый взгляд, новинка почти не отличается от обычного кроссовера. Но за затемненными задними стеклами скрывается совершенно иной функционал. EX30 Cargo лишился второго ряда сидений. Освободившееся пространство превратили в полноценный грузовой отсек объемом до 1000 литров. Для удобства добавили перегородку между кабиной и багажником, изменили отделку и предусмотрели дополнительные места для крепления. Максимальная грузоподъемность – 390 кг.

Других изменений не предусмотрено. Базовая версия получила электромотор на 148 л.с., а топовая модификация – два электродвигателя суммарной мощностью 428 л.с. Заявленный разгон до «сотни» – 3,6 с.