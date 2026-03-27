Автомобильный портал Motorpage
27 мар 2026

Volvo превратила EX30 в фургон

Автор фото: фирма-производитель

Volvo представила необычную версию кроссовера EX30. Модель превратили в компактный городской фургон

На первый взгляд, новинка почти не отличается от обычного кроссовера. Но за затемненными задними стеклами скрывается совершенно иной функционал. EX30 Cargo лишился второго ряда сидений. Освободившееся пространство превратили в полноценный грузовой отсек объемом до 1000 литров. Для удобства добавили перегородку между кабиной и багажником, изменили отделку и предусмотрели дополнительные места для крепления. Максимальная грузоподъемность – 390 кг.

Других изменений не предусмотрено. Базовая версия получила электромотор на 148 л.с., а топовая модификация – два электродвигателя суммарной мощностью 428 л.с. Заявленный разгон до «сотни» – 3,6 с.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Написано новостей:

3 6 9 8 5