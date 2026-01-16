Volvo показала интерьер EX60 и пообещала рекордный запас хода

Компания Volvo поделилась первыми изображениями салона нового электрического кроссовера EX60. Модель станет электрической альтернативой XC60 и одновременно самым дальнобойным электрокаром марки

Салон показали не полностью. На изображениях можно заметить крупный дисплей мультимедийной системы и небольшой динамик голосового ассистента Gemini с искусственным интеллектом от Google. Интригующей деталью тизеров стало возможное наличие третьего ряда сидений, сложенных в пол багажника. Если это подтвердится, EX60 сможет выгодно выделиться на фоне будущих конкурентов в сегменте среднеразмерных электрических кроссоверов.

Volvo заявляет, что EX60 сможет проезжать до 644 км на одной зарядке по циклу EPA. Примечательно, что речь идет о версии с полным приводом. Электрокроссовер поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью до 400 кВт. Сообщается, что за 10 минут можно будет «заправиться» на 270 км запаса хода.