Автомобильный портал Motorpage
16 янв 2026

Volvo показала интерьер EX60 и пообещала рекордный запас хода

Volvo показала интерьер EX60 и пообещала рекордный запас хода
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo поделилась первыми изображениями салона нового электрического кроссовера EX60. Модель станет электрической альтернативой XC60 и одновременно самым дальнобойным электрокаром марки

Салон показали не полностью. На изображениях можно заметить крупный дисплей мультимедийной системы и небольшой динамик голосового ассистента Gemini с искусственным интеллектом от Google. Интригующей деталью тизеров стало возможное наличие третьего ряда сидений, сложенных в пол багажника. Если это подтвердится, EX60 сможет выгодно выделиться на фоне будущих конкурентов в сегменте среднеразмерных электрических кроссоверов.

Volvo заявляет, что EX60 сможет проезжать до 644 км на одной зарядке по циклу EPA. Примечательно, что речь идет о версии с полным приводом. Электрокроссовер поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью до 400 кВт. Сообщается, что за 10 минут можно будет «заправиться» на 270 км запаса хода.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volvo ES90 (2026)

Volvo отказывается от лидаров

20 ноября 2025

Volvo приостановила производство автомобилей в США из-за дефицита комплектующих

02 июня 2025
Volvo EX90 (2024)

Лидар Volvo EX90 способен повредить камеру смартфона

16 мая 2025

Volvo готовится к серьезному сокращению затрат

30 апреля 2025
Volvo S90 (2026)

Volvo обновила флагманский седан S90

18 апреля 2025
Volvo S90 (2020)

Volvo отзывает гибридные автомобили из-за риска возгорания

27 марта 2025

 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Honda Crider - honda crider (2018) японское имя, китайское исполнение Тест драйв
13 января 2026

Honda Crider
"Японское имя, китайское исполнение"
Atom 01 - атом 01 (2026) атомная реакция
Тест драйв
06 января 2026

Atom 01
"Атомная реакция"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) разгадать ребус
Тест драйв
31 декабря 2025

Evolute i-Space
"Разгадать ребус"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 7 4 7