22 янв 2026

Volvo представила электрокроссовер с запасом хода до 810 км

Volvo представила электрический кроссовер EX60, который может стать главной моделью бренда в линейке электрокаров

Volvo EX60 базируется на платформе SPA3, которая была разработана исключительно под электромобили. Модель предложена в трех модификациях. Переднеприводная оснащена одним электромотором мощностью 374 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до «сотни» – 5,9 с. Комплектуется переднеприводная версия 83-киловаттной батареей с запасом хода 620 км по циклу WLTP. Полноприводная модификация оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 510 л.с. и 710 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч – 4,6 с. В данном случае кроссовер получил батарею на 95 кВт*ч с запасом хода – 660 км по циклу WLTP. На вершине – полноприводная версия с двумя электродвигателями на 680 л.с. и 790 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» – 3,9 с. Емкость батареи – 117 кВт*ч. Запас хода – 810 км по циклу WLTP.

Во внешности EX60 компания сделала несколько нестандартных шагов. Кроссовер лишился привычных дверных ручек, получив компактные выемки для пальцев, а оформление задней части кузова заметно отличается от прежних моделей марки. При этом спереди сохранил фирменный скандинавский стиль. Отдельного внимания заслуживает версия EX60 Cross Country. Она получит увеличенный дорожный просвет и защитные вставки на кузове.

На изображениях салон выглядит достаточно просторным. Центральное место внутри занимает крупный экран мультимедийной системы, работающий на базе Android Automotive и оснащенный ИИ-ассистентом Google Gemini. Среди опций заявлена акустика Bowers & Wilkins с 28 динамиками и поддержкой Dolby Atmos.

Известно, что Volvo EX60 будет продаваться в Европе по цене от 63 тыс. евро (5,7 млн рублей) за переднеприводную версию. В свою очередь, флагман обойдется в 79 тыс. евро (7,1 млн рублей).

