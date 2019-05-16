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16 май 2019

Volvo создаст очень маленький автомобиль

Volvo создаст очень маленький автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Компания задумалась над созданием моделей меньше 40-й серии, так как в этом сегменте появляется спрос на премиальные автомобили.

Долгое время источники в Volvo отрицали, что компания рассматривает возможность выпуска модели меньше, чем XC40, для конкуренции с Audi A1, Q2 и MINI. Шведский бренд был сосредоточен на производстве  крупных  моделей 40-й, 60-й и 90-й серий, включая кроссоверы, и вопрос о создании компактных автомобилей не поднимался в принципе.

Однако, выступая на саммите Financial Times Future of the Car, генеральный директор  Хакан Самуэльссон заявил, что не исключает скорого появления в модельном ряду компании субкомпактных автомобилей. Топ менеджер сообщил, что во взглядах клиентов на стоимость компактных автомобилей происходит перемена и дорогие малолитражки уже не воспринимаются потребителями, как нечто невероятное.  Собственно, на данный момент абсолютно неясно, каким именно будет новый компактник от Volvo. Правда, эксперты уже строят теории относительно того, что если Volvo и выпустит автомобиль ниже 40-й серии, то им окажется электромобиль.

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