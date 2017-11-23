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23 ноя 2017

В Бельгии начали собирать кроссоверы Volvo XC40

В Бельгии начали собирать кроссоверы Volvo XC40
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo начала производство компактных кроссоверов XC40 на своем бельгийском заводе в Генте. После выпуска предсерийной партии, предприятие освоило массовый выпуск автомобилей этой модели.

Кроссовер стал первой моделью, созданной на платформе CMA (Compact Modular Architecture), которую Volvo разработала совместно с материнской компанией Geely. Компактный кроссовер по размерам схож с BMW X1, Audi Q3 или MINI Countryman, но за счет большой колесной базы, коротких свесов, двухцветного решения кузова выглядит машина куда более динамичнее и молодежнее них.

Интерьер решен в духе XC60 и XC90, но центральная консоль с 9-дюймовым вертикальным экраном здесь сильнее повернута к водителю. Шведы говорят, что несмотря на то, что XC40 получился стильным, он стал еще и самым практичным. Например, для того, чтобы освободить место в карманах дверей в XC40 избавились от динамиков в них, перенеся их и низкочастотный сабвуфер на переднюю панель. Объем багажника в 460 литров вполне стандартный для класса.

На первом этапе Volvo XC40 получил 2-литровые 4-цилиндровые турбодизель и бензиновый двигатель мощностью 195 и 245 л.с. Затем должны появиться новые варианты, кроссовер с гибридной силовой установкой и, наконец, полностью электрическая версия.

В Volvo подтвердили, что новый кроссовер будет продаваться и на российском рынке, но точные сроки не назвали. Вероятнее всего это произойдет в 2019 году.
 

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При написании новости использовалась информация:
Volvo

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