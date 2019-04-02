Volvo XC40 переведут на электричество

Электромобили уже давно стали трендом. В Volvo не хотят отставать от современных тенденций. Сообщается, что на автосалоне в Нью-Йорке будет представлена электрическая версия компактного кроссовера XC40

Техническая начинка автомобиля будет позаимствована у фастбека Polestar 2. Напомним, что эта машина создана на платформе CMA, которую ранее обкатали на кроссоверах XC40 и Lynk & Co 01. В движение она приводится двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 408 л.с. Фактически, новинка окажется первым электромобилем Volvo и второй полностью электрической моделью Volvo Car Group после, ранее упомянутого, Polestar 2.

И Polestar 2, и электрический Volvo XC40 поступят в продажу в 2020 году. При этом у кроссовера появятся еще и две гибридных версии с возможностью зарядки от сети – T5 и T4 Twin Engine. Шведский производитель рассчитывает, что к середине следующего десятилетия половина его продаж будет приходиться на полностью электрические модели.