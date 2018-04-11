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11 апр 2018

Volvo XC40: в России он дороже конкурентов

Volvo XC40: в России он дороже конкурентов
Автор фото: фирма-производитель

Компактные премиальные кроссоверы в Европе пользуются гигантским спросом, но у нас покупатели предпочитают автомобили крупнее. Тем не менее, все автопроизводители продают у нас модели и в этом сегменте.

Базовая версия шведского кроссовера с турбодизелем мощностью 150 л.с., передним приводом и «автоматом» оценена в 2 160 000 рублей. Недешево! Но в Volvo говорят, что по уровню оснащенности автомобили и технологиям, которые применены в нем, равных XC40 в премиальном сегменте компактных кроссоверов попросту нет.

Конечно же, машину по полной укомплектовали современными системами безопасности. Здесь есть система удержания в полосе Pilot Assist, система предотвращения столкновений на «городских» скоростях City Safety, система предотвращения съезда с дороги, Cross Traffic Alert — технология предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, с функцией автоматического торможения, а также система кругового видеообзора.

На нашем рынке Volvo XC40 представлен с четырьмя 2-литровыми турбодвигателями: дизельными D3 (150 л.с.) и D4 (190 л.с.), а также бензиновыми Т4 (190 л.с.) и Т5 (249 л.с.). Лишь с самым слабым силовым агрегатом кроссовер поставляется в переднеприводной версии, все остальные имеют привод на четыре колеса. Коробка передач — безальтернативный «автомат».

Volvo XC40 был представлен летом прошлого года. Машина построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture), которую Volvo разработала совместно с материнской компанией Geely.
 

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При написании новости использовалась информация:
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