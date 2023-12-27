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27 дек 2023

В Китае стартовали продажи Aito M9 от Huawei

В Китае стартовали продажи Aito M9 от Huawei
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aito, созданная в сотрудничестве Huawei и Seres, начинает продажи нового кроссовера M9. В Китае цены находятся в диапазоне от 469 800 до 569 800 юаней (6 010 000 - 7 545 000 рублей)

Aito M9 станет флагманом линейки китайского бренда. Он отличается оригинальным дизайном с двухцветным исполнением кузова. Фары спереди и сзади автомобиля имеют идентичную форму, соединяющуюся светодиодной полосой. Передние блоки оснащены проекторами и диодными дисплеями, которые могут отображать светящийся рисунок. Салон имеет 6-местную компоновку сидений (по формуле 2+2+2). Передняя панель выполнена в виде цифрового дисплея с тремя отдельными экранами. Один экран отведен под “приборку” (12,3 дюйма), а два других под мультимедийную систему (15,6 и 16 дюймов). Диагональ проекционного дисплея - 75 дюймов. Для пассажиров второго и третьего рядов имеются четыре отдельных экрана диагоналями по 10 дюймов каждый. Автомобиль также получил аудиосистему с 25 динамиками. Габариты: 5230/1999/1800 мм., колесная база - 3110 мм. Объем багажника - 716 л.

Aito M9 оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый мотор и двумя электромоторами. Суммарная мощность - 496 (365 кВт). Гибрид комплектуется батареей емкостью 42 кВт*ч или 52 кВт*ч на выбор. Запас хода на электротяге составит 225 и 275 км, а в гибридном - 1362 и 1402 км соответственно. Заявленный разгон до 100 км/ч - 4,9 с. Также кроссовер предложен в полностью электрической модификации с двумя электромоторами суммарной мощностью 530 л.с. (390 кВт).  Емкость аккумулятора - 97 кВт*ч. Запас хода составит 630 км. В данном случае автомобиль способен набрать “сотню” за 4,3 с.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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