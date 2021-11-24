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24 ноя 2021

Обновленный Alpine A110 получил продвинутую аэродинамику

Обновленный Alpine A110 получил продвинутую аэродинамику
Автор фото: фирма-производитель

Марка Alpine была возрождена совсем недавно, в 2017 году. Спустя четыре года французы подготовили рестайлинг первой и – пока – единственной модели, среднемоторного купе A110

Обновление получилось весьма сдержанным: переписали названия комплектаций и добавили новые возможности в мультимедийную систему, что, впрочем, нельзя не приветствовать: даже базовый А110 чудо, как хорош.

Мотор оставлен без изменений: бензиновый, 1,8-литровый, разумуеется, с турбонаддувом. В стартовой конфигурации он форсирован до 249 л.с. и 320 Нм, в версиях GT и A110S – 296 л.с. и 340 Нм. Привод – на заднюю ось, коробка передач – 7-ступенчатый «робот» DCT.

Главные изменения достались топовой версии S – купе получило опционный комплект доработанной аэродинамики, обеспечивающей прижимную силу в 60 кг спереди и 81 кг сзади, а максимальная скорость составляет 275 км/ч. В подвеске использованы более жесткие пружины и усиленные стабилизаторы.

В ежедневной эксплуатации водитель явно оценит поддержку Apple Carplay и Android Auto – до сих пор её в Alpine не было.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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