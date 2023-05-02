У Alpine A110 появилась «заряженная» версия

Сразу скажем – в продажу такая машина не поступит. Ее создали лишь в одном экземпляре с конкретной целью – установить рекорд скоростного подъема в гору на Пайкс Пик

Итак, сразу в глаза бросается развитый аэродинамический обвес. Еще одна интересная деталь – закрытые колесные диски. Такое решение должно улучшить аэродинамику самой машины. Изменена и оптика. Фары теперь представляют собой узкие диодные полоски, а стоп-сигналы перемещены на торцы нового бампера.

Дорожный Alpine A110 оснащается двигателем объёмом 1,8 литра, развивающим 300 лошадиных сил. Мотор работает в паре с семиступенчатым «роботом». В «трековой» же версии отдачу движка повысили до 500 сил. О доработках шасси и трансмиссии производитель не сообщает.