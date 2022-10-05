Alpine A110 получил экстремальную модификацию

Компания Alpine представила новую модификацию своего спорткара A110 с обозначением R. Несмотря на отсутствие изменений в силовом агрегате, она оказалась наиболее экстремальной

Да, под капотом располагается все тот же четырехцилиндровый турбо-мотор объемом 1.8 литра, который развивает 300 лошадиных сил. Работает он в паре с 7-ступенчатым роботом. И все-таки с машиной существенно поработали , к примеру, облегчили кузов, установив множество деталей из углепластика, в частности крышку капота и двери.

Все операции положительно сказались на динамике. Разгон до сотни, например, сократился с 4.2 до 3.9 секунд, а максимальная скорость выросла сразу на десять километров - 285 километров в час.