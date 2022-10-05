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5 окт 2022

Alpine A110 получил экстремальную модификацию

Alpine A110 получил экстремальную модификацию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Alpine представила новую модификацию своего спорткара A110 с обозначением R. Несмотря на отсутствие изменений в силовом агрегате, она оказалась наиболее экстремальной

Да, под капотом располагается все тот же четырехцилиндровый турбо-мотор объемом 1.8 литра, который развивает 300 лошадиных сил.  Работает он  в паре с 7-ступенчатым роботом.  И все-таки с машиной существенно поработали , к примеру, облегчили кузов, установив множество деталей из углепластика, в частности крышку капота и двери.

Все операции положительно сказались на динамике. Разгон до сотни, например, сократился с 4.2 до 3.9 секунд, а максимальная скорость выросла сразу на десять километров - 285 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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