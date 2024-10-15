Представлен Alpine A110 в мощной версии R Ultime

Компания Alpine показала “заряженную” версию спортивного купе A110. Она получила наименование R Ultimate и отличается более мощной силовой установкой

Модель оснащена 2,0 литровым 4-цилиндровым турбомотором мощностью 350 л.с. и 420 Нм крутящего момента (+ 50 л.с. и 80 Нм в сравнении со стандартной версией). Заявленный разгон до “сотни” - 3,8 с. (это на 0,4 с. меньше). Инженеры также доработали коробку передач, выхлопную систему, тормоза и подвеску, оснастив автомобиль регулируемыми амортизаторами Ohlins. Узнать новинку можно по развитому аэродинамическому обвесу и новым колесным дискам (18-дюймовые спереди и 19-дюймовые сзади).

Серия будет состоять из 110 экземпляров. Предполагается, что данная спецверсия станет финальной. Начальная стоимость - 265 000 евро, что эквивалентно 28 000 000 рублей.