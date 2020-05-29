Renault прекратит выпуск автомобилей под маркой Alpine

Французский концерн обнародовал предварительные планы по оптимизации расходов на фоне пандемии COVID-19

Французская марка Alpine (принадлежит Renault) может прекратить свое существование из-за оптимизации расходов концерна. В рамках этого плана Renault намеревается переоборудовать мощности предприятия в Дьеппе. Именно на этом заводе сейчас собирается единственная модель Alpine — спорткар A110.

Как говорится в официальном сообщении Renault, производство Alpine А110 будет закончено до 2023 года. Таким образом, преемника эта модель не получит. По данным Autocar, на освободившихся мощностях могут наладить сборку электрокаров. Издание не исключает, что эти машины могут начать выпускать под брендом Alpine. Официального подтверждения этой информации пока нет. По словам президента корпорации Жан-Доминика Сенара, Renault предстоит «очень серьезно» изучить будущее бренда Alpine.