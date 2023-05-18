Alpine A110 Pikes Peak рассекречен

Компания Alpine поделилась первыми живыми фото и некоторой технической информацией о спорткаре A110, с которым впервые примет участие в «Гонке в облака» на американской горе Пайкс Пик

У новинки, пожалуй, есть две важных черты. Первая – очень небольшой вес в сравнении с другими спорткарами – всего 950 килограммов. При этом машина выглядит слегка тяжеловесной из-за массивного аэродинамического обвеса, который выполнен из углепластика. Габариты Alpine A110 Pikes Peak — 4230х1850х1240 миллиметров при колёсной базе 2415 миллиметров.

Вторая важная черта – высокая мощность силовой установки. Под капотом здесь располагается 1.8-литровый турбомотор, который развивает 500 лошадиных сил. Тип привода-задний, а коробка передач – секвентальная.