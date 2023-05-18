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18 май 2023

Alpine A110 Pikes Peak рассекречен

Alpine A110 Pikes Peak рассекречен
Автор фото: фирма-производитель

Компания Alpine поделилась первыми живыми фото и некоторой технической информацией о спорткаре A110, с которым впервые примет участие в «Гонке в облака» на американской горе Пайкс Пик

У новинки, пожалуй, есть две важных черты. Первая – очень небольшой вес в сравнении с другими спорткарами – всего 950 килограммов.  При этом машина выглядит слегка тяжеловесной из-за массивного аэродинамического обвеса, который выполнен из углепластика. Габариты Alpine A110 Pikes Peak — 4230х1850х1240 миллиметров при колёсной базе 2415 миллиметров.

Вторая важная черта – высокая мощность силовой установки. Под капотом здесь располагается  1.8-литровый турбомотор, который развивает 500 лошадиных сил. Тип привода-задний, а коробка передач – секвентальная.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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