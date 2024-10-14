Alpine показала, как может выглядеть новый электрический фастбек A390_β

Компания Alpine представила изображения прототипа электрического фастбэка A390_β. Серийную версию выведут на рынок в следующем году

Автомобиль отличается оригинальным дизайном, который, как отмечается, был вдохновлен горными вершинами. Здесь есть необычная светодиодная оптика, крайние элементы которой выполнены в виде светящихся треугольников. Крыша полностью стеклянная, а по бокам отсутствуют стойки. Прототип получил 22- и 23-дюймовые колесные диски спереди и сзади соответственно. Салон рассчитан на четверых человек. Привлекают внимания и ковшеобразные сиденья с необычными подголовниками, а также футуристический руль-штурвал. Отмечается, что автомобиль сможет автоматически подстраивать положения органов управления в зависимости от выбранного режима движения.

О технических характеристиках пока не сообщается. Известно только, что прототип оснащен трех-моторной электрической силовой установкой (1 спереди и 2 сзади). Привод соответственно полный. Вероятно, такое решения будет задействовано и на серийной версии.