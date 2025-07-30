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30 июл 2025

Alpine меняет автомобильный дизайн с помощью ИИ

Alpine меняет автомобильный дизайн с помощью ИИ
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что французская марка Alpine задействует искусственный интеллект в разработке дизайна для своих новых моделей

Глава дизайн-отдела Alpine Антони Вийен рассказал, что всего за четыре года дизайн-команда выросла с 10 до 50 человек. Вийен также подчеркнул, что набирает не просто дизайнеров, а универсальных людей, способных не только рисовать автомобили, но и снимать видео, заниматься 3D-моделированием, механикой и даже участвовать в маркетинговых кампаниях.

Хотя дизайнеры по-прежнему используют карандаши, в работе Alpine активно применяются искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность. ИИ помогает генерировать сотни и даже тысячи дизайнерских решений, значительно ускоряя процесс и открывая новые возможности для творчества. Вийен отметил, что важно не терять контроль над инструментом, иначе рискуешь утонуть в бесконечных вариациях. Однако те, кто игнорирует ИИ, по его мнению, рискуют остаться позади.

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