Alpine меняет автомобильный дизайн с помощью ИИ

Стало известно, что французская марка Alpine задействует искусственный интеллект в разработке дизайна для своих новых моделей

Глава дизайн-отдела Alpine Антони Вийен рассказал, что всего за четыре года дизайн-команда выросла с 10 до 50 человек. Вийен также подчеркнул, что набирает не просто дизайнеров, а универсальных людей, способных не только рисовать автомобили, но и снимать видео, заниматься 3D-моделированием, механикой и даже участвовать в маркетинговых кампаниях.

Хотя дизайнеры по-прежнему используют карандаши, в работе Alpine активно применяются искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность. ИИ помогает генерировать сотни и даже тысячи дизайнерских решений, значительно ускоряя процесс и открывая новые возможности для творчества. Вийен отметил, что важно не терять контроль над инструментом, иначе рискуешь утонуть в бесконечных вариациях. Однако те, кто игнорирует ИИ, по его мнению, рискуют остаться позади.