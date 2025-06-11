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11 июн 2025

В Alpine считают неправильным отказ от ДВС

В Alpine считают неправильным отказ от ДВС
Автор фото: фирма-производитель

На фоне глобального курса на электрификацию автопрома, Alpine предлагает иной взгляд на будущее двигателей внутреннего сгорания. По мнению главного инженера компании по водородным технологиям Пьера-Жана Тарди, не сам ДВС является источником экологических проблем, а используемое в нем ископаемое топливо

Тарди подчеркнул, что ДВС могут быть частью экологического транспорта, если они будут работать на альтернативных источниках энергии, например на водороде. Alpine уже работает в этом направлении. Компания планирует принять участие в гонке “24 часа Ле-Мана” в 2028 году с водородным болидом Alpenglow Hy6, оснащенным 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом. Мощность этого агрегата составляет 730 л.с. и 770 Нм крутящего момента.

Тем временем крупнейшие автопроизводители тоже корректируют стратегии. Так, Fiat вернул бензиновый двигатель в модель 500, Volkswagen адаптировал новую электрическую платформу под возможность установки традиционных моторов, а Mazda разрабатывает «идеальный ДВС». Кроме того, BMW, Stellantis и Scout создают платформы, позволяющие выпускать автомобили с любыми типами силовых установок.

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