В Alpine считают неправильным отказ от ДВС

На фоне глобального курса на электрификацию автопрома, Alpine предлагает иной взгляд на будущее двигателей внутреннего сгорания. По мнению главного инженера компании по водородным технологиям Пьера-Жана Тарди, не сам ДВС является источником экологических проблем, а используемое в нем ископаемое топливо

Тарди подчеркнул, что ДВС могут быть частью экологического транспорта, если они будут работать на альтернативных источниках энергии, например на водороде. Alpine уже работает в этом направлении. Компания планирует принять участие в гонке “24 часа Ле-Мана” в 2028 году с водородным болидом Alpenglow Hy6, оснащенным 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом. Мощность этого агрегата составляет 730 л.с. и 770 Нм крутящего момента.

Тем временем крупнейшие автопроизводители тоже корректируют стратегии. Так, Fiat вернул бензиновый двигатель в модель 500, Volkswagen адаптировал новую электрическую платформу под возможность установки традиционных моторов, а Mazda разрабатывает «идеальный ДВС». Кроме того, BMW, Stellantis и Scout создают платформы, позволяющие выпускать автомобили с любыми типами силовых установок.