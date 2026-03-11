Автомобильный портал Motorpage
11 мар 2026

Alpine готовит электрический A110, но ДВС может появится в моторной гамме

Автор фото: фирма-производитель

Французская марка Alpine работает над новым поколением своего спортивного купе Alpine A110. Будущая модель станет полностью электрической, но если новый формат не найдет отклика у клиентов, компания выпустит для такого случая версию с ДВС

Новая версия A110 будет построена на архитектуре Alpine Performance Platform и получит два электродвигателя. Суммарная мощность пока не раскрывается. При этом известно, что модель оборудована алюминиевой подвеской и новой системой Alpine Active Torque Vectoring, которая распределяет крутящий момент между колесами каждые десять миллисекунд. По словам инженеров, такой подход должен сохранить «драйвовый» характер, которым славится A110.

При этом компания оставляет для себя запасной сценарий. Глава марки Филипп Криф подтвердил, что архитектура изначально спроектирована так, чтобы при необходимости установить двигатель внутреннего сгорания. Сейчас у производителя нет планов по выпуску бензиновой версии, однако подобная возможность рассматривается как страховка на случай изменения рыночных условий или требований законодательства. Кроме этого, в перспективе рассматриваются открытая и 4-местная версии.

