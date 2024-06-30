Значительная часть общества вошла в конфликт: одни уже не представляют жизни без современных самокатов и велосипедов, другие их откровенно ненавидят. Хотя рецепт того, как нужно достигать согласия, давно придуман

Недавно я увидел, как экипаж патрульного автомобиля ДПС оформлял протокол на курьера, электровелосипед которого стоял неподалеку. Не знаю, что он там нарушил — то ли по тротуару агрессивно ехал, то ли не спешился на переходе, суть в другом, подобное мне довелось наблюдать впервые. Ведь неспроста принято считать, что инспекторам лень и неинтересно связываться с самокатчиками. Дескать, их тьма-тьмущая, ловить за мелкие нарушения — себе дороже. Однако вот пример обратного.

И в этом я вижу почти философский смысл. Все дело в том, что в наших городах действительно выросла серьезная проблема — тысячи велокурьеров и самокатчиков носятся по пешеходным зонам, снуют между машинами на светофорах, рискованно ездят по проезжей части. Как минимум, это приводит к стрессам пешеходов и автомобилистов, как максимум, становится причиной жестких ДТП, а иногда и гибели людей.

И вот уже интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» запустил голосование о запрете «сервиса доставки на велосипедах, электровелосипедах и электросамокатах в городе Москве». Оно продлится почти до конца июля и, если предложение наберет 100 тыс. подписей, должно быть рассмотрено властями. Чуть ранее — еще в преддверии сезона — ужесточения по отношению к мобильным курьерам обсуждались и в Заксобрании Санкт-Петербурга.

Властям, конечно же, известно о проблеме. Но знают они и о том, что в принципе запрещать СИМы (средства индивидуальной мобильности) и нереально, и нецелесообразно. Во-первых, это все равно что ограничивать смартфоны или банковские карты — от веяний времени и плодов прогресса не уйдешь. Во-вторых, использование гаджетов на колесах многим действительно облегчает и упрощает жизнь — кто-то, пересев на них, заметно разгружает городской транспорт и дороги, кому-то нравится беспрецедентно быстрая курьерская доставка, а кроме того, создается множество рабочих мест, будь то прокатные конторы или все те же сервисы доставки.

Поэтому Дептранс Москвы сделал превентивный шаг — с 15 мая ввел регламент, призванный упорядочить работу примерно 100 тыс. столичных курьеров. Сперва каждый из них получает собственный ID и номер на велосипед или самокат, а также приводит в порядок транспортное средство. СИМы должны иметь действующие тормоза, рабочие фонари, звонок и хорошо закрепленную корзину для товаров. Затем, с 1 октября, все номера транспортных средств курьеров и их унифицированных сумок внесут в базу ЦОДД, благодаря чему доставщиков можно будет жестко контролировать и штрафовать. В том числе с помощью камер фото- и видеофиксации, многие из которых технически к этому уже готовы.

Наконец, с мая следующего года планируют ввести дополнительные технические требования к курьерскому электротранспорту. Такие СИМы не смогут разгоняться более 25 км/ч, а в «медленных» пешеходных зонах обязаны будут еще и автоматически притормаживать, снижая скорость. Кроме того, каждый курьер станет получать доступ к работе лишь после того, как пройдет тест на знание Правил дорожного движения.

Если подобный механизм по-настоящему заработает в Москве, а вслед за ней и в прочих городах страны, да заодно расширится и на кикшеринг, то путь к поиску консенсуса по этому вопросу в российском обществе может быть открыт. Ведь тех, кто выступает против самокатчиков, больше всего бесит их непредсказуемость, безбашенность и безнаказанность. В ответ самые рьяные из пешеходов и автовладельцев подчас сознательно провоцируют владельцев СИМов, ломают их парковки и портят сами транспортные средства. Решение же проблемы в том, чтобы буквально все участники дорожного движения действительно соблюдали правила и нормы, тем самым уважая и оберегая окружающих. Либо несли заслуженное наказание.

Закон должен работать. И в принципе неважно, как именно мы этого добьемся — с помощью технических приспособлений, суровых санкций или регламентов. Поэтому, увидев на дороге, как офицер ГИБДД выписывает штраф велокурьеру-нарушителю, я испытал чувство глубокого удовлетворения. Значит, процесс пошел, значит, есть основания ожидать перемен к лучшему.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

