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16 июл 2026

МВД распорядилось отменять штрафы водителям, стоявшим в очередях на заправках

МВД распорядилось отменять штрафы водителям, стоявшим в очередях на заправках
Автор фото: из открытых источников

МВД России изменило подход к штрафам, которые водители получили за остановку в очередях на автозаправочных станциях. Региональным подразделениям Госавтоинспекции поручено пересматривать такие постановления и отменять их после обращения автомобилистов

Как сообщили в ведомстве, каждое дело будет рассматриваться индивидуально. Основанием для отмены штрафа могут стать малозначительность совершенного правонарушения или действия водителя в условиях крайней необходимости.

Поводом для разъяснений стала ситуация в Саратовской области, где камеры автоматической фиксации начали массово выписывать штрафы автомобилистам, ожидавшим своей очереди на АЗС. Ранее региональное управление МВД заявляло, что дорожные знаки установлены законно, а комплексы работают в автоматическом режиме, поэтому нарушения фиксировались в соответствии с действующими правилами. Только после вмешательства федерального ведомства комплексы автоматической фиксации перестали регистрировать подобные нарушения.

Ситуация с очередями на АЗС возникла на фоне временного дефицита топлива. По данным правительства, сокращение выпуска нефтепродуктов связано с атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Для стабилизации рынка власти ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, а также организовали импортные поставки нефтепродуктов в Россию.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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