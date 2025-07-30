Почему получить штраф может каждый?
С 1 ноября 2025 года дорожные камеры в России начнут автоматически сверять номера автомобилей с базой и выписывать штрафы тем, у кого нет действующего полиса ОСАГО. Нововведение закреплено поручением президента и запускается сразу в «боевом» режиме, без предупредительного периода.
Ключевой момент — правовая основа и сроки. 15 мая 2025 года Владимир Путин поручил до 1 ноября внедрить автоматизированный контроль ст. 12.37 КоАП. Страховщики подтвердили, что именно в этот день система заработает без пилотного этапа, хотя ранее старт несколько раз переносили. Теперь благодаря прямому поручению президента сдвига сроков не будет.
Как камеры станут проверять штрафы? Процесс простой: камера фиксирует госномер автомобиля, проехавшего по дороге, мгновенно запрашивает данные в АИС ОСАГО. При отсутствии полиса автоматически формируется постановление. Штрафы придут сразу в полном объеме: 800 рублей за первое нарушение и 3000–5000 рублей за каждое повторное в течение года. Депутаты хотят ограничить частоту выписывания таких штрафов не чаще одного раза в сутки на одну машину.
Думаете, у вас есть полис и вам нечего опасаться? Не зарекайтесь. Известно несколько сценариев, когда получить штраф может и добропорядочный водитель. Во-первых, частота обновления базы данных. Это всегда происходит с задержкой, но непонятно, с какой именно в вашем конкретном случае. Каких-то регламентов, обязывающих страховщика немедленно отправлять данные в АИС ОСАГО, нет. Я недавно продлевал полис, и данные в базе появились заметно позже момента покупки. Поэтому перед выездом на дорогу со «свежим» полисом у автомобилиста должно войти в привычку зайти на сайт НСИС и проверить, появилась ли информация в базе.
Вторая неожиданность может ждать автовладельцев даже, когда ОСАГО внесли в базу и опасаться вроде уже нечего. По оценкам ЦБ и крупных страховщиков, около 0,5–1% всех договоров ОСАГО ежегодно аннулируются из-за намеренно (или случайно) искаженных данных. То есть 200–400 тыс. расторгнутых полисов из 40 млн проданных каждый год. После аннулирования полиса де-юре автомобиль ездит без ОСАГО, и уже скоро это может обернуться значительными штрафами.
Юридически страховая компания имеет право досрочно прекратить договор, если искажение повлияло на тариф. Классические поводы — скрытая лицензия такси, завышенный КБМ или фиктивный адрес «тихого» региона. Простая опечатка не является основанием для закрытия договора страхования, однако если эта опечатка привела к изменению тарифа, например вы ошиблись в мощности двигателя, то вы в зоне риска.
Цифровизация рынка помогает добропорядочным автомобилистам: на электронные полисы уже приходится две трети всех продаж, их оформляют за минуты, автоматические скрининги сразу ищут несостыковки в адресах, мощности и статусе такси. Но алгоритмы тоже имеют свойство ошибаться, поэтому данные, которые вы передаете страховой компании, надо перепроверять. А также периодически проверять статус договора на портале НСИС и хранить PDF-копию с чеком: при выявленной ошибке у страховщика будет пять дней, чтобы предложить доплату вместо расторжения.
Помните, страховая компания обязана уведомить вас о предстоящем аннулировании полиса, поэтому при заключении договора всегда указывайте актуальную электронную почту. Если же не заметили вовремя письмо от страховщика, то с 1 ноября 2025 года именно такие технические аннулирования рискуют превратить добросовестного водителя в нарушителя со штрафом.
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