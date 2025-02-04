Путешествие в Армению в середине прошлого десятилетия удивило меня менталитетом местных водителей. Я арендовал машину прямо в аэропорту и проехал страну из конца в конец
Помню, карта Еревана в мобильном телефоне была испещрена огромным количеством камер местной Дорожной полиции. Складывалось ощущение, что на квадратный километр их было гораздо больше, чем в тогдашней Москве. И в первой же гостинице я разговорился по этому поводу с охранником. Он тогда с горечью рассказал, что штрафы высокие, по Еревану «вообще невозможно ездить», а каждая поездка к родным в отдаленный район страны приносит боль и уносит половину зарплаты. Возможно, в этом звучало некоторое преувеличение, но небольшое. Штрафы действительно были высокими даже по московским меркам, а зарплаты — нет.
На мой резонный вопрос — «почему бы не снизить скорость?» охранник ответил, что поначалу старался сдерживать себя. «Но это же не езда, — продолжал он, — как можно за рулем не давить на газ!?»
Русские, как известно, тоже любят быструю езду. И к новым штрафам привыкнут. Тем более что произведенное повышение было скорее индексацией и, как оказалось, ниже уровня инфляции. Хотя, если вы еще не получали «письмо счастья», то могли не оценить хитрость ГАИ и депутатов. В принятых документах много интересного, о чем я сейчас и расскажу.
Формально большинство штрафов повышены на 50%. Но по факту добропорядочным водителям придется платить больше в 2,25 раза. Поясню на конкретном примере. До конца прошлого года штраф за превышение скорости от 20 до 40 км/ч составлял 500 рублей, теперь — 750. Но скидку на быструю оплату штрафа сократили. Если раньше она составляла 50%, то теперь всего 25. То есть в 2024 году при своевременной оплате водитель платил 250 рублей (500 х 0,5). Теперь же при быстрой оплате ему придется расстаться с 562,5 рубля (750 х 0,75). И так со всеми штрафами, на которые распространяется скидка. Делим 562,5 на 250 и получаем те самые 2,25 раза, о которых я писал выше. Остановит ли водителя штраф в 560 рублей? Не думаю. То же можно сказать и про многие другие санкции. Забавно, но в некотором смысле при повышении штрафов выиграли те, кто совершает серьезные проступки, на которые не действует скидка. Для них действительно штрафы выросли «всего» в 1,5 раза.
Что касается времени, в течение которого действует скидка, то его увеличили с 20 до 30 дней. Казалось бы, хорошо. Но предполагаю, что это шаг к полной отмене скидки. Водителей с ее помощью приучили платить, сама система взимания штрафов за это время усовершенствовалась, и не платить теперь себе дороже. Хотя я еще помню времена, когда водители с пачками «писем счастья» продолжали спокойно ездить по дорогам, ожидая, пока все санкции «сгорят». Тогда штрафы списывали за давностью, теперь до этого не доводят, и злостного неплательщика ждет не самое приятное общение с судебными приставами. В этой службе случается разное. Помню мой разговор с одним из должников, который давно оплатил штраф, но в базе данных приставов тот по-прежнему фигурировал как неоплаченный. В результате мужчина обивал пороги местного отдела ФССП и готов был заплатить еще раз, но никакой гарантии того, что система увидит повторную оплату.
Еще одна интересная деталь. Если раньше все собранные штрафы шли в бюджет региона, то теперь он получит только 75%, остальное будет направлено в федеральный бюджет. Кстати, больше всего штрафов у нас традиционно собирают в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Здесь тоже нельзя исключить, что единожды измененные пропорции не станут менять в дальнейшем. При этом нельзя не отметить, что в регионах теперь будет оставаться меньше денег на установку новых камер, и по мере снижения их доли мотивация к такой работе тоже сократится.
И последнее. Почему-то об этом никто не говорит, но к вопросу подошли по-человечески. Сначала приняли все необходимые документы, чтобы навести порядок с камерами, и лишь потом увеличили штрафы. В частности, правительство решило, что расстояние между камерами должно быть не меньше 1–5 км, при этом зона контроля начинается не раньше, чем через 150–300 м после знака. Так же регионам запретили заниматься обработкой фото и видео с комплексов — все данные в неизменном виде теперь поступают сразу в МВД. Новые правила вступили в силу 1 сентября прошлого года, и, по некоторым данным, к этой дате уже был наведен порядок с комплексами фиксации на дорогах.
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