В горячих дискуссиях на тему утилизационного сбора все забыли о собственно программе сдачи машины в утиль, так необходимой рынку

Депутат Сергей Миронов предложил перезапустить утилизацию (не путать с темой утилизационного сбора): сдаешь машину старше 15 лет — получаешь сертификат и идешь за новым отечественным автомобилем. Звучит как знакомая мечта о «новой машине — каждой семье». Но дьявол, как всегда, в механике и деталях.

Главная уязвимость мысли Миронова — идея привязать номинал сертификата к «рыночной стоимости» старого авто. Кто именно и по какой методике будет эту стоимость считать? Вторичный рынок автомобилей — это не прайс-лист, а хаос состояний, пробегов и историй. Любая оценка без прозрачного стандарта неизбежно породит споры, очереди на переоценку и, увы, соблазн для манипуляций и коррупции. Программа утилизации должна давать простые ответы, а не открывать бесконечный торг и другие возможности.

Есть и социальная реальность, о которой нередко забывают. Владельцы совсем «пожилых» машин, расставаясь с ними, чаще пересаживаются не на новый автомобиль, а на подержанный, но «посвежее». На новую даже LADA Granta денег у них нет: минимальная цена в салонах около 1,2 млн рублей, и для многих это неподъемный порог. Сертификат, привязанный к рыночной цене старого хлама, не превращает чудом сотни тысяч в миллион с лишним, если нет четкой кредитной архитектуры.

А ее в предложении как раз не видно. Ни настроенной системы скидок у производителей (а они должны быть, так как государство обеспечивает сбыт тысяч машин разом), ни внятной схемы льготного кредитования (ставка, срок, лимиты, адресность) публично не описано. Без этого любая подобная программа превращается в пиар-анонс — красиво звучит, но на кассе не сходится.

Как это починить? Государству стоит уйти от оценочных споров и перейти к фиксированной, понятной всем логике. Базовый выкуп старой машины — 300 тыс. рублей, то есть 25% от минимальной розничной цены нового авто. Это простой и бюджетируемый якорь — не нужно спорить, сколько «на самом деле» стоит ваш ВАЗ-2106?2006 года. Дальше единая скидка на новый автомобиль от завода (четко прописанный размер и условия) и льготный кредит на остаток суммы по механике, схожей с льготной ипотекой: субсидированная ставка, длинный срок, прозрачные критерии для получателей. Тогда связка «сертификат + скидка + кредит» действительно сдвигает порог входа, а не рисует его на бумаге. Все это можно завязать на портал «Госуслуги», чтобы не плодить множество бумажек.

Пара важных дополняющих правил. Жесткий контроль реальной утилизации, чтобы сертификаты не множились из воздуха и не превращались в рынок «восстановленных» запчастей. Такая практика у нас уже была в программе утилизации в 2010–2011 годах и сработала успешно. И исключения для действительно ценных олдтаймеров, чтобы не давить под пресс живую историю. Наконец, нужна и социальная адресность — приоритет семьям с детьми, особенно многодетным, для которых машина необходимость, а не игрушка.

Что в итоге? Идея омоложения парка здравая, очень нужная, но она сработает лишь тогда, когда гражданину не предложат играть в угадайку с «рыночной стоимостью», а дадут твердые цифры, гарантии и понятный маршрут к новой машине. Фиксированный выкуп в 300 тысяч, заводская скидка и льготный кредит под государственную субсидию — это не лозунг, а рабочая схема, которая может оживить спрос без бесконечных но. Все остальное — лишь красивый заголовок, который быстро забудется.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора