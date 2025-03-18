В России планируется масштабная реформа теоретических экзаменов на права всех категорий. Изменения зреют в недрах МВД, где якобы обнаружили 157 ошибок в существующих экзаменационных вопросах
Это при том, что в каждом билете при сдаче экзамена на категории А и В 20 вопросов, а всего билетов 40. Некоторые вопросы, правда, повторяются, но даже если считать, что всего используется 800 уникальных вопросов, то почти каждый пятый из них содержит ошибку, и это, мягко говоря, многовато. Причем сейчас все вопросы находятся в открытом доступе, и большинство кандидатов в водители перед экзаменом просто зазубривают их. Такая же картина и с вопросами для грузовиков и автобусов, их тоже 800.
МВД такое положение не устраивает, но речь не идет о том, чтобы наказать тех, кто готовил и утверждал неправильные вопросы. Вместо этого систему сдачи хотят кардинально изменить, сделав вопросы закрытыми. Так ответы нельзя будет бездумно зазубривать. Логика следующая: кандидат в водители должен знать ответ на любой вопрос, иначе его нельзя выпускать на дороги общего пользования. Ведь в незнакомом месте он подчас должен за доли секунды принимать решение, исходя из дорожной обстановки и знаков. Так-то так, но станет ли лучше, если вопросы не будут известны?
Такие экзамены вслепую достаточно редкий пример. Высшая школа приучила нас готовиться по заранее известным вопросам. Хотя до введения ЕГЭ в вузы поступали именно таким образом. Сложившаяся практика известна еще с Советского Союза и постсоветской эпохи. Как это было? С помощью репетитора! Даже родители ребят, которые учились на протяжении нескольких лет перед поступлением в вуз в профильной спецшколе, вынуждены были брать своим детям наставника! Ведь каждый вуз сам готовил вопросы, и не простые, почти в каждом были свои сложности и подводные камни.
В качестве репетиторов в подавляющем большинстве выступали доценты и профессора вузов, которые знали общие темы экзаменационных билетов и подводные камни, ожидавшие абитуриентов. На занятиях они рассматривали со своими учениками типовые ошибки и решали аналогичные задачи.
Что появится при проведении предложенной реформы? Да то же самое, что существовало в советские годы, — репетиторство. Только вместо профессоров им будут заниматься отставные сотрудники ГАИ. Нужно учитывать и современные условия. Сейчас трудно предположить, что даже тщательно охраняемые экзаменационные билеты не попадут в открытый доступ. Ведь перед Госавтоинспекцией будет стоять задача даже более сложная, чем перед организаторами ЕГЭ. Во втором случае билеты каждый год разные, и экзамены проводятся один раз в год. В случае теоретической части экзамена на права билеты не меняются годами, или в них вносят лишь косметические изменения. Удастся ли избежать утечек?
Есть и еще одно соображение: чем сложнее экзамен, тем выше коррупционная составляющая. Наверняка найдутся обеспеченные люди, которые захотят избавиться от проблем, заплатив деньги. Спрос рождает предложение.
Может быть, стоит наоборот — упростить экзамен и адаптировать вопросы к современным реалиям, но добиваться того, чтобы этот минимум знали назубок все без исключения? Я много езжу не только по Москве, но и по России и за последние годы ни разу не видел, чтобы регулировщики использовали жесты, которым будущих водителей учат для сдачи на права. Максимум — поднятый вверх жезл или его вращение в сторону разрешенного направления движения. А эта тема занимает солидное место в теории, которую сдают кандидаты в водители. Есть и другие примеры. Да и взятые из головы «картинки» мало чего стоят. Гораздо лучше разбирать в экзаменационных вопросах реально существующие сложные места наших дорог, их немало. И приводить примеры аварий в этих местах из-за незнания правил дорожного движения. Такой материал будет хорошо запоминаться.
Утвердят ли эту реформу — не знаю. Но знаю точно, что условия сдачи экзаменов так или иначе будут ужесточаться. Не вижу в этом ничего плохого, но все изменения должны приводить к улучшению подготовки будущих водителей.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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