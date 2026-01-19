Автомобильный портал Motorpage
19 янв 2026

Водительские права могут перейти в приложение MAX

Автор фото: из открытых источников

Российские власти обсуждают возможность разрешить водителям предъявлять водительские права и регистрационные документы на автомобиль в электронном формате через сервис MAX. Соответствующие положения содержатся в проекте постановления правительства

Согласно документу, подтверждение прав и регистрации автомобиля будет осуществляться с помощью двухмерного штрихкода. Инспектор сможет считать его и сверить данные с информацией, размещенной на портале «Госуслуги». Такой способ планируется официально приравнять к предъявлению бумажных документов путем внесения изменений в Правила дорожного движения.

В приложении MAX уже действует сервис «Цифровой ID», который позволяет хранить электронные версии ключевых документов. В их числе паспорт, ИНН, СНИЛС, полис ОМС, водительское удостоверение и свидетельство о рождении ребенка. Таким образом, техническая база для внедрения цифровых водительских документов фактически уже готова.

При этом подчеркивается, что электронный формат будет дополнительной возможностью, а не заменой привычных документов. Водители, предпочитающие использовать бумажные удостоверения и свидетельства, смогут продолжать делать это без каких-либо ограничений.
 

