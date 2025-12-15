МВД готово узаконить электронные документы для водителей

Водителям в России могут официально разрешить предъявлять инспекторам ГАИ водительское удостоверение и регистрационные документы в электронном виде. МВД подготовило проект постановления правительства, согласно которому цифровые версии документов в мессенджере MAX будут приравнены к бумажным оригиналам

Предполагается, что проверка будет осуществляться с помощью двухмерного штрихового кода при взаимодействии с порталом Госуслуг. Инспектор сможет считать код и получить подтвержденные сведения из государственной информационной системы без необходимости предъявления физического документа.

В ведомстве отмечают, что новая схема упростит процедуру подтверждения права управления автомобилем и станет еще одним шагом к цифровизации системы безопасности дорожного движения. Интеграция MAX с Госуслугами позволит использовать сервис как универсальный инструмент для хранения и демонстрации документов.

Проект изменений уже размещен на портале нормативных правовых актов и проходит стадию общественного обсуждения. В случае одобрения водители смогут отказаться от постоянного ношения бумажных прав и свидетельства о регистрации, ограничившись смартфоном.

