Автомобильный портал Motorpage
15 дек 2025

МВД готово узаконить электронные документы для водителей

МВД готово узаконить электронные документы для водителей
Автор фото: ru.freepik.com

Водителям в России могут официально разрешить предъявлять инспекторам ГАИ водительское удостоверение и регистрационные документы в электронном виде. МВД подготовило проект постановления правительства, согласно которому цифровые версии документов в мессенджере MAX будут приравнены к бумажным оригиналам

Предполагается, что проверка будет осуществляться с помощью двухмерного штрихового кода при взаимодействии с порталом Госуслуг. Инспектор сможет считать код и получить подтвержденные сведения из государственной информационной системы без необходимости предъявления физического документа.

В ведомстве отмечают, что новая схема упростит процедуру подтверждения права управления автомобилем и станет еще одним шагом к цифровизации системы безопасности дорожного движения. Интеграция MAX с Госуслугами позволит использовать сервис как универсальный инструмент для хранения и демонстрации документов.

Проект изменений уже размещен на портале нормативных правовых актов и проходит стадию общественного обсуждения. В случае одобрения водители смогут отказаться от постоянного ношения бумажных прав и свидетельства о регистрации, ограничившись смартфоном.
 

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...

Яндекс готовит собственный электромобиль для такси

15 декабря 2025
Genesis X Gran Equator Concept (2025)

Genesis ставит под сомнение культ кроссоверов и верит в возвращение универсалов

15 декабря 2025
Land Rover Defender

На покраску этого классического Land Rover Defender потребуется около 300 часов

12 декабря 2025
Kia Seltos (2027)

Новый Kia Seltos стал заметно крупнее и получил более современное оснащение

12 декабря 2025

Porsche признал лидерство Китая в электромобилях и вынужден вернуться к автомобилям с ДВС

12 декабря 2025
Afeela 1

Цифровые номера для Afeela 1 станут новой визитной карточкой Sony и Honda

12 декабря 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland V9 - foton tunland v9 (2025) когда пикап – это роскошь Тест драйв
11 декабря 2025

Foton Tunland V9
"Когда пикап – это роскошь"
AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023)
Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям
Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 6 4